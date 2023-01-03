Президент России Владимир Путин сдерживает США не только готовностью к жёсткому ответу на возможную агрессию со стороны Запада, но и способностью полностью уничтожить Америку. Об этом заявил политолог Яков Кедми.
Он подчеркнул, что Путин сделал из России мирового лидера в плане стратегического оружия, поэтому теперь Москва может ответить на провокации Запада. США опасаются российского лидера, считает эксперт.
"Сегодня они опасаются полного, тотального уничтожения своего государства, если США решатся на войну с Россией. Это уже другой порядок", — заявил Кедми в эфире "Соловьёв LIVE".
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