Кедми заявил, что Путин заставил Вашингтон бояться полного уничтожения США

Президент России Владимир Путин сдерживает США не только готовностью к жёсткому ответу на возможную агрессию со стороны Запада, но и способностью полностью уничтожить Америку. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

Он подчеркнул, что Путин сделал из России мирового лидера в плане стратегического оружия, поэтому теперь Москва может ответить на провокации Запада. США опасаются российского лидера, считает эксперт.

"Сегодня они опасаются полного, тотального уничтожения своего государства, если США решатся на войну с Россией. Это уже другой порядок", — заявил Кедми в эфире "Соловьёв LIVE".