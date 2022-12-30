МИД Словении передал украинскому послу в Любляне Андрею Тарану две машины скорой помощи стоимостью 210 тысяч евро. Это первый транш техники медпомощи из заявленной суммы в €580 тысяч.
Ранее власти страны выделили деньги на поставку современных машин "скорой" для транспортировки раненых.
"Две машины полностью оборудованы в соответствии с международными стандартами и будут служить Украине для перевозки раненых", — передаёт STA.
Уточняется, что автомобили были произведены в Словении.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.