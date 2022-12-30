Словения передала Украине две машины скорой помощи за 210 тысяч евро для раненых

МИД Словении передал украинскому послу в Любляне Андрею Тарану две машины скорой помощи стоимостью 210 тысяч евро. Это первый транш техники медпомощи из заявленной суммы в €580 тысяч.

Ранее власти страны выделили деньги на поставку современных машин "скорой" для транспортировки раненых.

"Две машины полностью оборудованы в соответствии с международными стандартами и будут служить Украине для перевозки раненых", — передаёт STA.

Уточняется, что автомобили были произведены в Словении.