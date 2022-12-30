BI: стало известно о тайном звонке Зеленского в Вашингтон

Накануне своего визита в США украинский лидер Владимир Зеленский тайно позвонил в Белый дом, с целью присвоения замороженных активов российских бизнесменов. Такая информация появилась в Business Insider.

"Зеленский пытался убедить главу республиканцев в сенате Митча Макконелла в том, что доходы от конфискованных активов российских бизнесменов, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении страны", — сказано в статье.

Авторы напомнили, что этот момент был одобрен в рамках поправки к двухпартийному законопроекту, касающегося расходов на сумму 1,7 триллиона долларов. Сенат и палата представителей приняла упомянутый законопроект 23 декабря. Президент США Джо Байден поставил свою подпись на законе вечером 29 декабря.