Страны ЕС обсудят вопрос конфискации замороженных российских активов

На стартующем в понедельник в Брюсселе саммите лидеров стран Евросоюза будет обсуждаться вопрос конфискации российских активов, которые ранее были заморожены в рамках санкций.

"Мы рассчитываем, что эта тема будет в повестке", — сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.

Ранее страны Запада заморозили золотовалютные резервы России на сумму около 300 млрд долларов. Кроме того, отдельные государства заморозили активы некоторых российских бизнесменов.