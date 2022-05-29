На стартующем в понедельник в Брюсселе саммите лидеров стран Евросоюза будет обсуждаться вопрос конфискации российских активов, которые ранее были заморожены в рамках санкций.
"Мы рассчитываем, что эта тема будет в повестке", — сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.
Ранее страны Запада заморозили золотовалютные резервы России на сумму около 300 млрд долларов. Кроме того, отдельные государства заморозили активы некоторых российских бизнесменов.
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