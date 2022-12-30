Кличко не смог назвать средства, которыми "были сбиты все семь дронов" над Киевом и Киевской областью

Мэр украинской столицы Виталий Кличко не смог назвать средства, которыми "были сбиты все семь дронов" над Киевом и Киевской областью.

Сегодня ночью в Сети появились кадры с горящими объектами в Киеве и области. Украинские журналисты попросили Кличко прокомментировать последствия ударов БПЛА "Герань" ВКС РФ.

По словам киевского мэра, "все дроны, которые ночью шли на Киев, были сбиты". По его словам, два БПЛА сбили на подлёте, а пять — над городом. Из последствий он назвал лишь повреждение обломками нежилого здания и выбитые окна в Голосеевском районе.

Однако ролики с ночными пожарами продолжают распространяться в Сети. Сообщается, что в правобережной части Киева ЗРК ВСУ повредили несколько объектов. Такое могло произойти из-за того, что, по некоторым сообщениям, ЗРК располагают в жилых кварталах или в непосредственной от них близости.

Кличко так и не смог назвать средства, с помощью которых "Герани" "были сбиты". Также Кличко не прокомментировал нанесение поражения инфраструктурным объектам, взрывов и возникших пожаров на военных и энергетических объектах украинской столицы.