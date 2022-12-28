В горах Румынии нашли мёртвым сбежавшего от мобилизации украинца

Горные спасатели в Румынии нашла тело украинца, который заблудился после незаконного пересечения границы. Ранее двоих граждан Украины задержали пограничники. Нарушители заявили, что с ними было ещё четыре человека.

Вскоре на склоне горы Поп Иван Мармаросский были найдены ещё два украинца из этой партии. У них не было необходимой экипировки и тёплой одежды.

Ещё один гражданин Украины получил многочисленные переломы и закрытую черепно-мозговую травму. В последний раз он выходил на связь в понедельник, 26 декабря. Поисково-спасательная операция продолжается, сообщает Agerpres.

Украинские СМИ называют перешедших границу "уклонистами" и убеждены, что мужчины пытались сбежать от мобилизации.