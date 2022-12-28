Горные спасатели в Румынии нашла тело украинца, который заблудился после незаконного пересечения границы. Ранее двоих граждан Украины задержали пограничники. Нарушители заявили, что с ними было ещё четыре человека.
Вскоре на склоне горы Поп Иван Мармаросский были найдены ещё два украинца из этой партии. У них не было необходимой экипировки и тёплой одежды.
Ещё один гражданин Украины получил многочисленные переломы и закрытую черепно-мозговую травму. В последний раз он выходил на связь в понедельник, 26 декабря. Поисково-спасательная операция продолжается, сообщает Agerpres.
Украинские СМИ называют перешедших границу "уклонистами" и убеждены, что мужчины пытались сбежать от мобилизации.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.