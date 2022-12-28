Монтян: приближённым к Зеленскому грозят массовые аресты

Кураторы киевского режима из Вашингтона могут инициировать массовые аресты в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского, заявила политический аналитик Татьяна Монтян.

Монтян напомнила, что Зеленский ещё не успел вернуться из Вашингтона, как созданные США национальное антикоррупционное бюро Украины и специальная антикоррупционная прокуратура провели обыски у Валентина Резниченко, который мог быть причастен к отмыву денег с "Большой стройки".

"Это привет от американских хозяев днепропетровско-харьковской группе из окружения Зеленского, которая и организовала самый масштабный распил бюджета на строительстве дорог за всю историю Украины", — пояснила Монтян.

Аналитик подчеркнула, что не исключены и другие массовые проверки украинских чиновников.