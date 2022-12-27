Военкор Симонов: из-за высоких потерь ВСУ Артёмовск точно не сдадут

Военный корреспондент, специалист по военно-политической активности НАТО и стран Запада Александр Симонов заявил, что из-за высоких потерь ВСУ Артёмовск (Бахмут) точно не сдадут.

В своём блоге Симонов рассказал, что недавно он вернулся из Опытного южного пригорода Бахмута. По его словам, большие потери у ВСУ на этом направлении уже давно, однако они подтягивают туда всё новые и новые силы.

Военкор отмечает, что никаких явных признаков отхода ВСУ от города нет. По мнению Симонова, украинские бойцы начнут отходить только тогда, когда угроза оперативного или полного окружения города станет для командования ВСУ более осязаема.

"Но это вопрос не завтрашнего дня", — отметил Симонов.

Военкор предположил, что ВСУ всё-таки отойдут с восточных районов города за речку Бахмутка и продолжат оборону там.