Путин признал разногласия в СНГ и указал на готовность сотрудничать

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что страны СНГ сотрудничают друг с другом. При этом президент рассказал о разногласиях, которые возникают между государствами.

"Даже если появляются проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе", — подчеркнул глава РФ во время неформального саммита в Санкт-Петербурге.

По данным Путина, в этом году товарооборот России и стран СНГ может составить 100 миллиардов долларов.

Ранее эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев в беседе с Pravda.Ru рассказал, что могли обсуждать Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на саммите в Минске.