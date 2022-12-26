Российский лидер Владимир Путин сообщил, что страны СНГ сотрудничают друг с другом. При этом президент рассказал о разногласиях, которые возникают между государствами.
"Даже если появляются проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе", — подчеркнул глава РФ во время неформального саммита в Санкт-Петербурге.
По данным Путина, в этом году товарооборот России и стран СНГ может составить 100 миллиардов долларов.
Ранее эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев в беседе с Pravda.Ru рассказал, что могли обсуждать Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на саммите в Минске.
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