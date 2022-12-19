Суздальцев о саммите в Минске: "Лукашенко хочет получить новогодние подарки"

Эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал прибытие руководителей Минобороны и МИД РФ Сергея Шойгу и Сергея Лаврова в Минск, где пройдут переговоры российского лидера Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

"Руководители стран будут обсуждать всё, поскольку состоится итоговый саммит. Есть два главных момента: нахождение наших войск и на территории Белоруссии и планы на них. Москва не использует для боевых действий на Украине эту региональную и небольшую по мощности группировку. Допускаю, что она нужна для защиты Лукашенко, у которого очень низкий рейтинг с 2020 года", — отметил эксперт.

По его словам, Минск, скорее всего, не собирается принимать участие в военной спецоперации РФ на Украине. Хоть и российская армия использует госпитали, командные пункты, аэродромы, склады и полигоны Белоруссии, "мы одни на поле боя", подчеркнул специалист.

"Лукашенко хочет получить новогодние подарки. Когда он приезжает в Москву, просит деньги и ресурсы. В Белоруссии осталось очень мало оригинального производства. Поскольку страна в изоляции из-за санкций, президент пытается сделать Россию спонсором промышленного подъёма своей страны", — добавил политолог.

Ранее помощник главы Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил о прибытии Шойгу в Минск. Вместе с этим сообщалось о рабочей поездке Лаврова.