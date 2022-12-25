Медведев: Россия сделает всё, чтобы не допустить ядерную войну

Россия сделает всё, чтобы не допустить начала Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Об этом заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что если Москва не получит от Запада гарантий безопасности, то напряжённая ситуация будет сохраняться продолжительное время.

"Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будем делать всё, чтобы их не допустить", — написал он в своей статье в "Российской газете".