Политолог заявил, что Запад нарушит любой закон в своих интересах

Нынешняя ситуация показывает, что никаких декларируемых и недекларируемых норм права уже не существует. Об этом заявил юрист, политолог, кандидат юридических наук, преподаватель юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский, комментируя Pravda.Ru поправку Грэма.

Семеновский заявил, что Запад не собирается следовать законам, которые сам же и изобрёл. По его мнению, существует риск, что США начнут конфисковывать замороженные активы российских бизнесменов в пользу Украины.

"Первый прецедент у нас уже был на этой неделе. Это Канада создаёт правовую базу для изъятия имущества российских бизнесменов. Северная Америка является застрельщиком наиболее радикальных мер", — заявил Семеновский.

По его словам, это политический и переговорный инструмент давления, благодаря которому стороны смотрят, как отреагирует на это оппонент.

"Условно говоря, в РФ мы принимаем закон об ушедших компаниях и о введении в них временной администрации. Но он ещё не рассмотрен. И стороны смотрят, как они могут друг на друга повлиять, какие потенциальные возможные меры воздействия могут быть в дальнейшем. Кто получит больше плюсов, минусов, выгоды, невыгоды. Поэтому процессы идут", — рассказал политолог.

Семеновский подчеркнул, что все эти правила, которые изначально писались, перечёркиваются теми, кто их изобретал и стоял на их защите.

Ранее американский сенат проголосовал за включение в проект бюджета поправки, которая даёт право конфисковывать замороженные активы российских бизнесменов в пользу Украины.

"Сенат принял поправку Грэма номер 6596 (по Украине) по результатам голосования", — сообщила пресс-служба верхней палаты Конгресса.