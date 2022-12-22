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Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные российские активы

Экономика

Одна из европейских стран решила разблокировать замороженные активы клиентов российских брокеров. Так, Минфин Люксембурга получил генеральную лицензию на перевод накоплений, передаёт EADaily.

Речь может идти об активах на сумму более четырёх миллиардов евро.

"Следует уточнить, что все операции по переводу средств необходимо завершить до 7 января 2023 года. В НРД (Национальный расчётный депозитарий — Прим. ред.) подтвердили, что "получили первую генеральную лицензию от европейского регулятора", — пишет издание.

Как отметили в Минфине, все нюансы перевода российских активов озвучат после юридических консультаций.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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