Журналисты США высмеяли Зеленского за внешний вид: "Мошенник-мафиози"

Американские журналисты высмеяли Владимира Зеленского за внешний вид во время поездки в США.

Во время своей поездки в Штаты Зеленский решил не изменять себе и надел тёмный свитер, штаны и кроссовки. Некоторые начали сравнивать его с Черчиллем, но многие не поняли такой выбор одежды. Они посчитали, что украинскому президенту стоило бы надеть костюм во время визита в Палату представителей и Сенат.

Американский телеведущий Такер Карлсон сравнил Зеленского с "менеджером стриптиз-клуба", который приехал собирать деньги. Он также добавил, что чем дольше США будут терпеть Зеленского, тем больше он будет просить.

Ведущий Newsmax Бенни Джонсон высказался ещё жёстче, чем его коллега. Он назвал Зеленского "куском д*****", который проявляет неуважение к Америке, приезжая в спортивном костюме.

"Этот неблагодарный кусок д***** не имеет приличия надеть костюм в Белый дом — никакого уважения к стране, которая финансирует его выживание. В спортивном костюме восточноевропейского мошенника-мафиози. Наши лидеры повелись на это. Они опозорили всех нас. Какое невероятное оскорбление", — добавил Джонсон.

Сын Дональда Трампа назвал Зеленского "неблагодарной международной королевой благосостояния". Республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что Зеленский — "теневой президент", и потребовала, чтобы власти США поставили американцев на первое место, а не украинцев.