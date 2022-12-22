EADaily: Молдавия совершает те же ошибки, какие делала Украина

Политико-экономическая ситуация в Молдавии вызывает тревогу в России. Виновником европеизации страны называют президента Майю Санду, сообщает EADaily.

Европейская страна с низкими экономическими показателями выбирает антироссийскую политику.

"На Москву же президентесса бычится, словно зубр с государственного герба, отвергая любой компромисс и разумное", — пишет публицист Яков Павлов.

Европа же, наоборот, воспринимает Санду, как "великую реформаторшу". В РФ же за её действиями наблюдают неодобрительно.

"Она совершает те же фундаментальные ошибки, какие делала и Украина, запрещая русский язык", — гласит текст публикации.

Павлов считает, что попытки руководства Молдавии закрыть русскоязычные телеканалы являются дискредитацией и противоречат европейским ценностям.