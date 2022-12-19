Глава молдавской разведки: будет вторжение России

Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александру Мустяцэ заявил, что Россия планирует вторжение в следующем году. Но спустя несколько часов пресс-служба СИБ опровергла заявление Мустяцэ.

В эфире одного из молдавских телеканалов глава СИБ заявил, что "Российская Федерация намерена двигаться дальше".

"Они планируют воссоединиться с приднестровским регионом, который является территорией Молдовы. Это реальный и очень высокий риск. Вопрос не в том, решит ли Российская Федерация вторгнуться в Молдову, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе, феврале, либо позже, в марте, апреле", — сообщил Александру Мустяцэ.

Вроде бы заявление вполне однозначное и трактовок не предполагающее — глава молдавской спецслужбы, в ведении которой разведка и контрразведка, объявил о якобы планах России вторгнуться в Молдавию.

Однако в самой Службе информации и безопасности сочли, что трактовки вполне уместны. И объяснили, что речь шла не о вторжении России в Молдавию, Мустяцэ имел в виду вовсе не это.

"Задача РФ по созданию сухопутного коридора в Приднестровье актуальна и сегодня, а новое наступление РФ в этом направлении может состояться в 2023 году", — заявили в Службе информации и безопасности.

То есть, по версии молдавской спецслужбы, российская армия может наступать на Николаев и Одессу.

В общем, в Кишинёве, похоже, пока не пришли к единому мнению относительно того, как эксплуатировать тему "вторжения России". Причём в рамках одной спецслужбы. Глава которой говорит одно, а его подчинённые — совсем другое.

В общем-то, антироссийский курс нынешнего руководства Молдавии особым секретом не является. И подчас этот курс приобретает вот такие, несколько гротескные, формы.