Военэксперты: США могут ввести войска на Украину, но не рискнут

Американцы могут оказаться втянутыми в прямую конфронтацию с Россией, и это станет катастрофой для всего мира. Надеяться на здравый смысл Вашингтона сейчас — решение очень спорное.

Об этом заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, есть риск, что президент Джозеф Байден примет решение отправить военнослужащих США из Польши для обеспечения на Западной Украине зоны безопасности. Только противостоять им будет не маленький Вьетнам, а великая Россия, цитирует его "ЦентрАзия".

Ранее власти США неоднократно подчеркивали, что американцы "ни при каких обстоятельствах не будут принимать участие в военных действиях на территории Украины".

На днях координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби подтвердил это решение Байдена, но помощь Украине США продолжают оказывать. К тому же на Украине давно работают инструкторы из США, а финансовая помощь исчисляется миллиардами, что служит поводом для критики офиса президента.

Как пояснил советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов, такие заявления отставников свидетельствуют о том, что вариант как минимум рассматривается американскими элитами.

Но, скорее всего, от прямого вовлечения в конфликт американцы всё же воздержатся, решая свои вопросы жизнями солдат Украины и Польши.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов добавил, что вероятность отправки американцев на Украину носит больше гипотетический характер.

Даже если это и произойдет, США не признают такого шага на официальном уровне, так как любая перспектива военного столкновения ядерных держав приведет к реализации разрушительного сценария. Американцы могут использовать Польшу как антироссийский плацдарм, но последняя также заинтересована стать участником передела земель Западной Украины.

Со своей стороны, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков уверен, что своими военными США рисковать не будут, максимум они появятся на Западной Украине.

При этом международный исследователь Георгий Рипер заявил Pravda.Ru, что США — "безусловно, участник военного конфликта на Украине". Американские вооруженные силы:

передают данные разведки, спутниковые данные;

поставляют боевую технику и экипажи к ней (ВВС, сухопутные войска);

их инструкторы действуют как в тренировочных центрах, так и в зоне боевых действий;

отсылают наемников из срочно ставших "бывшими" армейцев;

осуществляют совместно с ЦРУ внешнее управление страной, включая боевые действия;

и так далее.

"Войти на территорию Украины под любым предлогом (кроме разве что миротворцев с мандатом ООН, которому Россия устроит "вето") американцы не решатся. Слишком высока вероятность прямого боестолкновения регулярных войск двух ядерных держав, а в таком случае от первого "я ранен" до авиаударов, ракетных ударов по флотам и военным базам и в конце — ядерного обмена — пройдет слишком мало времени", — считает эксперт в области конкурентной разведки.

"Более того, есть известный всему миру негласный тезис — в случае потерь более чем в 3-5% личного состава (когда "домой" начинают приходить тысячи гробов), армия США и большинство армий Европы выйдут из войны. Кроме, разве что турков и немцев. Иначе население стран просто сметёт власть, когда в каждом дворе, доме будут "свои" погибшие", — делится эксперт.

"Другое дело, что повоевать чужими руками Запад рад всегда, у него на это есть поляки, румыны, прибалты — те, кого не жалко. Правда, мы все знаем, чем закончится вход "официальных" сил альянса и не дай Бог никому это проверять", — заключил специалист.