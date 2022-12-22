Посольство: РФ не позволит "замести под ковёр" неудобную правду о "Северных потоках"

Москва продолжит призывать к тщательному расследованию терактов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", следует из заявления посольства России в США.

По словам представителей дипломатической миссии, всестороннее и прозрачное расследование должно быть организовано при участии РФ.

"Наша страна не позволит "замести под ковёр" неудобную правду о произошедшем на "Северных потоках", — отметили в посольстве.

Комментируя материалы западных СМИ о том, что некоторые государства признают непричастность Москвы к терактам, члены дипмиссии подчеркнули: такие публикации не очень удобны для "любителей демонизировать Россию". Как пояснили дипломаты, с момента начала сбора данных о взрывах прошло уже три месяца, однако эксперты до сих пор не нашли "российский след" в этом деле.

Ранее власти ФРГ, Дании и Швеции допустили, что причина ЧП на "Северных потоках" — это целенаправленная диверсия.