Москва продолжит призывать к тщательному расследованию терактов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", следует из заявления посольства России в США.
По словам представителей дипломатической миссии, всестороннее и прозрачное расследование должно быть организовано при участии РФ.
"Наша страна не позволит "замести под ковёр" неудобную правду о произошедшем на "Северных потоках", — отметили в посольстве.
Комментируя материалы западных СМИ о том, что некоторые государства признают непричастность Москвы к терактам, члены дипмиссии подчеркнули: такие публикации не очень удобны для "любителей демонизировать Россию". Как пояснили дипломаты, с момента начала сбора данных о взрывах прошло уже три месяца, однако эксперты до сих пор не нашли "российский след" в этом деле.
Ранее власти ФРГ, Дании и Швеции допустили, что причина ЧП на "Северных потоках" — это целенаправленная диверсия.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.