Лавров заявил о нежелании ЕС расследовать теракт на "Северных потоках"

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не хочет объективно расследовать террористические акты, совершённые на двух газопроводах "Северный поток".

"В связи с известным подрывом "Северных потоков", обстоятельства которого никто, судя по всему, в Евросоюзе объективно расследовать не собирается, остановили северные маршруты транспортировки российского газа", — сказал Лавров на заседании совета глав МИД стран Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

По словам министра, Россия продолжает поставлять газ в Европу по черноморским газопроводам. Также Москва обсуждает с Анкарой проект создания газового хаба на территории Турции, добавил Лавров.

В середине ноября Служба безопасности Швеции сообщила, что причиной ЧП на "Северных потоках" является диверсия. При осмотре места происшествия были обнаружены остатки взрывного устройства рядом с повреждёнными трубопроводами.