Жилин: Запад втягивает Россию в гонку вооружений, поэтому МБР "Сармат" не удивит НАТО

Все самолёты раз в десятилетие проходят модернизацию, в том числе и сверхзвуковой стратегический Ту-160М. Не исключено, что в бомбардировщике-ракетоносце обновили прицельно-навигационный комплекс и адаптировали его к работе с космическими кораблями. Об этом заявил военный обозреватель Александр Жилин в беседе с Pravda.Ru.

"Сам факт обновления самолёта не может не радовать. Однако нужно сделать так, чтобы их было 200 единиц в год", — отметил эксперт.

По мнению Жилина, страны коллективного Запада втягивают Россию в гонку вооружений, поэтому нахождение межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" на боевом дежурстве не удивит НАТО.

"Я переживаю за одно: чтобы мы не повторили ту глупость, которую сделали во времена позднего Советского Союза", — отметил собеседник Pravda.Ru.

Конкуренция в разработке оружия очень жёсткая, поэтому следует заботиться о будущем и работать над безопасностью страны, развивая экономику, считает Жилин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время на боевое дежурство заступят стратегические ракетные комплексы "Сармат".