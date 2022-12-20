Президент Франции Макрон анонсировал новые поставки оружия Украине в начале 2023 года

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки оружия Украине в начале 2023 года.

В интервью телеканалу LCI Макрон рассказал, что недавно Париж предоставил Киеву ракетные установки, Crotale и оборудование. Он отметил, что уже идёт обсуждение новых поставок, которые планируются на начало 2023 года.

По словам Макрона, в пакет помощи Украине могут войти самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar. Количество САУ президент не уточнил.