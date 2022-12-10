Володин: ФРГ и Франция должны выплатить жителям ДНР компенсацию за геноцид

На фоне признания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о намеренном неисполнении "Минских соглашений" Берлин и Париж должны выплатить жителям Донбасса компенсацию за восемь лет геноцида, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

"Сначала в 2014 году главы МИД Германии и Франции подписали в качестве гарантов мирного развития событий согласительный документ между законной украинской властью и оппозицией. Всё закончилось государственным переворотом в Киеве и геноцидом 6-миллионного населения Донбасса", — напомнил спикер ГД РФ.

По словам Володина, компенсация за намеренное уничтожение народа в Донбассе — только начало. Так как именно те, кто подписал документ, заведомо зная, что соглашения не будут исполнены и к чему это приведёт, должны быть наказаны.

"Им придётся выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесённого ущерба. Но это только начало", — резюмировал Володин.

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