Солдаты ВСУ становятся посмертными донорами: у них массово забирают биоматериал

Украинские биолаборатории продолжают фигурировать в скандальных расследованиях. Недавно стало известно, что в Одессе некие фирмы зарабатывают за счёт массового забора биоматериала погибших солдат ВСУ, сообщает проект "Типичная Одесса".

По сообщениям расследователей проекта "Джин из пробирки", остатки тел сжигают, а погибшим присваивается статус "пропавшие без вести". Забранный материал дважды в неделю вывозится на запад страны, во Львов.

Ранее было подтверждено наличие на Украине четырёх работающих проектов, направленных на изучение распространения особо опасных инфекций на территории Украины.

Проекты осуществляются Агентством по снижению угрозы (DTRA) при содействии частных американских компаний и региональных структур Министерства здравоохранения и Министерства обороны Украины.

Так что неудивительно, что операции подобного рода во время военных действий проводятся в Центральной референс-лаборатории по сбору биоматериала при украинском противочумном НИИ Мечникова.

Оформляется материал под прикрытием миссии ОБСЕ и конкретного сотрудника, который числится в ежемесячных зарплатных ведомостях организации и получает от 6 до 11 тыс. долларов).

Сама схема выглядит так: прибыль с забора биоматериала погибших военнослужащих, о которых никто не рассказывает их родственникам, а также некие "фармакологические" исследования, которые проводятся несколькими фирмами, — в "тендере по предварительному согласованию".

Однако есть данные, что в рамках проектов серии ICE-F всё того же Агентства по сокращению военной угрозы минобороны США (DTRA), на украинской антарктической станции ("Академик Вернадский") также проводится ряд исследований по формированию модифицированных штаммов патогенов.

Так что чёрная трансплантология в Киеве — это далеко не вершина "достижений" Украины в этой области…