NYT: Патрушев и Бёрнс на встрече в Москве в 2021 году обсудили Украину и ВС РФ

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс посетил Москву в ноябре 2021 года и встретился с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым. В ходе визита стороны обсудили возможные боевые действия на Украине. Бёрнс предупредил, что Запад "решительно и сплочённо" отреагирует на случай их начала. Об этом сообщил присутствовавший на встрече экс-посол США Джейк Салливан, пишет газета The New York Times.

Бёрнс предупредил о серьёзности последствий для России военных действий. Патрушев, отложив свои записи и посмотрев в глаза главе ЦРУ, начал хвалить армию РФ.

"Он просто смотрел на Бёрнса и говорил: "Мы можем это сделать". <…>. Я бы описал это так: всё уже было решено, и они были в высшей степени уверены в себе. Его послание было таким: "Для нас не будет проблемой делать то, что мы хотим", — приводит издание слова Салливана.

NYT сообщает, что после возвращения из Вашингтона Бёрнс сообщил Джо Байдену о решении Владимира Путина начать боевые действия на Украине.