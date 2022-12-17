Политик Филиппо: Зеленский демонстрирует полное безумие и безответственность

Украинский президент Владимир Зеленский демонстрирует безумие, отказываясь от возобновления переговорного процесса с Москвой, следует из заявления французского политика Флориана Филиппо.

В своих соцсетях он отметил, что западным лидерам стоит остановить передачу оружия и материальных средств киевскому режиму. По его словам, нынешнее руководство Украины состоит из "упрямых, опасных и коррумпированных" людей, которые не заинтересованы в урегулировании конфликтной ситуации.

"Зеленский вновь говорит, что отказывается от мирных переговоров с РФ! Это полное безумие и безответственность!" — высказался политик.

Ранее Филиппо заявил, что военные арсеналы Франции истощены, поэтому президент страны Эммануэль Макрон должен прекратить поддержку Киева.

Он порекомендовал французскому лидеру переключиться на решение внутренних проблем, ведь на фоне экономического и энергетического кризисов многие европейцы потеряли работу.