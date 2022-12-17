Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минобороны: бойцы РФ массированным ударом сорвали переброску оружия ВСУ
МО РФ: Срок военной службы по призыву — 12 месяцев и изменений нет
Россияне увидят не всех звёзд в новогоднем эфире: без Пугачёвой и Земфиры
Сладков: артиллерист ВСУ, стрелявший по Донецку, взят в плен
Захарова предупредила ЕС о росте болезненных последствий из-за санкций против РФ
Композитор Дудин заявил о разрыве сотрудничества с Полиной Гагариной
Пискорский: Польша делает всё, чтобы военный конфликт на Украине продолжался
Читатели польской Interia: Европу к затяжному конфликту готовит НАТО, а не Путин
TAC: США объявили войну своим интересам, одобрив увеличение помощи Украине

Канцлер ФРГ Шольц: "нити переговоров" с Россией не должны оборваться

Мир

Европейский союз должен прикладывать усилия для сохранения "нити переговоров" с Москвой, следует из заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Канцлер ФРГ Шольц: "нити переговоров" с Россией не должны оборваться

В беседе с Sueddeutsche Zeitung он отметил, что без диалога с российской стороной конфликт на Украине вряд ли будет урегулирован.

"Важно, чтобы мы, несмотря на разногласия, не позволили нити переговоров с РФ оборваться", — сказал канцлер.

По его словам, после окончания российской спецоперации Берлин, скорее всего, возобновит сотрудничество с Москвой.

Ранее жители Германии раскритиковали решение Евросоюза выделить на поддержку киевского режима дополнительные 18 миллиардов евро. Немцы порекомендовали Шольцу "выбросить деньги в окно" вместо того, чтобы передать их украинскому руководству. Они также подчеркнули: страны ЕС страдают от энергетического и экономического кризисов, однако власти игнорируют проблемы европейцев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах

По словам сербского лидера, у страны нет прямых обязательств перед Россией, но есть "моральные".

Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах
Главком ВСУ Залужный заявил о последствиях спецоперации и увольнение из армии
Главком ВСУ Залужный заявил о последствиях спецоперации и увольнение из армии
Генерал Гурулёв предложил ударить по НАТО для остановки поставок вооружения ВСУ
Созданный США элитный 214-й батальон ВСУ OPFOR несёт потери под Артёмовском
Украинские власти обвинили российскую армию в обстрелах Донецка Ольга Лебедева Фантазёры из британской разведки предпочитали крыс Сергей Лебедев Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово Михаил Плисюк
Baijiahao: Россия нашла ключ к успеху в противостоянии с Западом
В Сети появилось видео ударов по Украине из окна самолёта
Удары 16 декабря и заявление Медведева обозначили новый этап СВО
Удары 16 декабря и заявление Медведева обозначили новый этап СВО
Последние материалы
Россияне увидят не всех звёзд в новогоднем эфире: без Пугачёвой и Земфиры
Сладков: артиллерист ВСУ, стрелявший по Донецку, взят в плен
Захарова предупредила ЕС о росте болезненных последствий из-за санкций против РФ
Украинские власти обвинили российскую армию в обстрелах Донецка
Канцлер ФРГ Шольц: "нити переговоров" с Россией не должны оборваться
Композитор Дудин заявил о разрыве сотрудничества с Полиной Гагариной
Пискорский: Польша делает всё, чтобы военный конфликт на Украине продолжался
Читатели польской Interia: Европу к затяжному конфликту готовит НАТО, а не Путин
"Окаменелая ортодоксия или вечно живое учение?" Два взгляда на православие
TAC: США объявили войну своим интересам, одобрив увеличение помощи Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников