Канцлер ФРГ Шольц: "нити переговоров" с Россией не должны оборваться

Европейский союз должен прикладывать усилия для сохранения "нити переговоров" с Москвой, следует из заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца.

В беседе с Sueddeutsche Zeitung он отметил, что без диалога с российской стороной конфликт на Украине вряд ли будет урегулирован.

"Важно, чтобы мы, несмотря на разногласия, не позволили нити переговоров с РФ оборваться", — сказал канцлер.

По его словам, после окончания российской спецоперации Берлин, скорее всего, возобновит сотрудничество с Москвой.

Ранее жители Германии раскритиковали решение Евросоюза выделить на поддержку киевского режима дополнительные 18 миллиардов евро. Немцы порекомендовали Шольцу "выбросить деньги в окно" вместо того, чтобы передать их украинскому руководству. Они также подчеркнули: страны ЕС страдают от энергетического и экономического кризисов, однако власти игнорируют проблемы европейцев.