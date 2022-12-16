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В Германии посоветовали Шольцу выкинуть €18 млрд в окно, но не давать Украине

Мир

Европейские страны решили выделить на поддержку Украины дополнительно 18 миллиардов евро, о чём сообщил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Решение властей ЕС резко раскритиковали жители ФРГ.

"Вы бы лучше выбросили эти миллиарды в окно, это не причинит никакого вреда, тогда бы они тоже просто пропали", — прокомментировали сообщение канцлера немецкие пользователи соцсетей.

Они напомнили, что европейские жители ежедневно сталкиваются с последствиями экономического и энергетического кризисов, но вместо поддержки собственного населения, власти Германии продолжают помогать киевском режиму.

Ранее финансовый аналитик отметил, что доллар надолго перестал быть сильной и стабильной валютой

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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