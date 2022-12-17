Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Миронов: новое заявление Киссинджера об Украине — предупреждение для США
В Оренбуржье на боевое дежурство заступил ракетный полк с комплексом "Авангард"
Юрист Гусятников: на ребёнка квартиру лучше не оформлять
Леонков заявил, что Запад обеспокоен потерями войск ВСУ в Артёмовске
Il Giornale: разменной монетой для запуска переговоров по Украине станет Крым
Премьер Британии распорядился провести аудит военной помощи Украине
Арестович заявил, что ВСУ не хватает ПВО для защиты стратегических объектов
Созданный США элитный 214-й батальон ВСУ OPFOR несёт потери под Артёмовском
Леонков заявил, что наёмники ВСУ проявляют изобретательность в зоне СВО

Британцы об отказе ФИФА украинскому президенту: "Бедный Зеленский"

Мир

Британские пользователи Сети поблагодарили Международную федерацию футбола за отказ в выступлении президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Британцы об отказе ФИФА украинскому президенту: "Бедный Зеленский"

По словам пользователей, хотя бы "где-то" лидера Незалежной не выпустили на сцену.

"Бедный Зеленский, ФИФА отказала ему в возможности использовать их платформу в политических целях", — сыронизировал в комментариях под соответствующей статьёй The Daily Mail.

"Дайте нам передохнуть и позвольте посмотреть футбол без чтения лекций по тем или иным поводам", — призвал ещё один пользователь.

Комментаторы подчеркнули, что футбол — не место для политических разборок и Зеленскому стоило бы тщательнее подбирать площадки для своих монологов.

"ФИФА справедливо отклонила просьбы Зеленского, думающего, что он теперь буквально управляет всем миром", — резюмировал ещё один читатель.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что власти Киева направили заявку в ФИФА с просьбой о выступлении Зеленского перед финалом чемпионата мира по футболу. Однако федерация ему отказала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах

По словам сербского лидера, у страны нет прямых обязательств перед Россией, но есть "моральные".

Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах
Генерал Гурулёв предложил ударить по НАТО для остановки поставок вооружения ВСУ
Генерал Гурулёв предложил ударить по НАТО для остановки поставок вооружения ВСУ
Главком ВСУ Залужный заявил о последствиях спецоперации и увольнение из армии
В Сети появилось видео ударов по Украине из окна самолёта
Фантазёры из британской разведки предпочитали крыс Сергей Лебедев Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово Михаил Плисюк Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская
Экстрасенс: ситуация на Украине изменится из-за конфликта Байдена и Зеленского
Удары 16 декабря и заявление Медведева обозначили новый этап СВО
Данилов заявил, что удар войск ВСУ по территории РФ приведёт к её трансформации
Данилов заявил, что удар войск ВСУ по территории РФ приведёт к её трансформации
Последние материалы
Прогноз на 17 декабря: Скорпионов ждёт тяжёлый день, а у Львов появятся деньги
Юрист Гусятников: на ребёнка квартиру лучше не оформлять
Леонков заявил, что Запад обеспокоен потерями войск ВСУ в Артёмовске
Il Giornale: разменной монетой для запуска переговоров по Украине станет Крым
17 декабря: День РВСН, начало авиации и первый апокалипсис
Премьер Британии распорядился провести аудит военной помощи Украине
Арестович заявил, что ВСУ не хватает ПВО для защиты стратегических объектов
Созданный США элитный 214-й батальон ВСУ OPFOR несёт потери под Артёмовском
Леонков заявил, что наёмники ВСУ проявляют изобретательность в зоне СВО
Россия ответит на развёртывание ЗРК Patriot на Украине ракетами "Калибр"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников