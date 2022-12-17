Британцы об отказе ФИФА украинскому президенту: "Бедный Зеленский"

Британские пользователи Сети поблагодарили Международную федерацию футбола за отказ в выступлении президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам пользователей, хотя бы "где-то" лидера Незалежной не выпустили на сцену.

"Бедный Зеленский, ФИФА отказала ему в возможности использовать их платформу в политических целях", — сыронизировал в комментариях под соответствующей статьёй The Daily Mail. "Дайте нам передохнуть и позвольте посмотреть футбол без чтения лекций по тем или иным поводам", — призвал ещё один пользователь.

Комментаторы подчеркнули, что футбол — не место для политических разборок и Зеленскому стоило бы тщательнее подбирать площадки для своих монологов.

"ФИФА справедливо отклонила просьбы Зеленского, думающего, что он теперь буквально управляет всем миром", — резюмировал ещё один читатель.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что власти Киева направили заявку в ФИФА с просьбой о выступлении Зеленского перед финалом чемпионата мира по футболу. Однако федерация ему отказала.