WP: жители Киева начали готовиться к ядерному удару со стороны России

Жители Киева активно запасаются портативными электрогенераторами, топливом и провиантом в ожидании ядерного удара со стороны России. Об этом заявили американские журналисты. Более того, киевское руководство подготовило рекомендации по выживанию в случае применения оружия массового поражения.

Однако представители Пентагона подчеркнули, что не видят никаких доказательств того, что Россия намерена использовать ядерное оружие.

"Теперь все верят, что ядерной войны не будет. Но если Россия захочет это сделать, то она это сделает. Поэтому лучше подготовиться", — заявил киевлянин в беседе с The Washington Post (WP).