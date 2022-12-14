Песков: ответные меры РФ относительно потолка цен на нефть готовятся

Распоряжение лидера РФ Владимира Путина, касающееся ответа на решение ЕС о потолке цен на российскую нефть будет обнародовано после его согласования. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Как только будет указ готов, мы его опубликуем", — сказал Песков, когда журналисты спросили его, готов ли уже текст указа.

9 декабря Путин анонсировал указ, в котором будут расписаны чёткие ответные меры, касающиеся противодействия введению потолка цен на российскую нефть.

Ранее издание "Ведомости" проинформировало, что текст указа в общих чертах согласован.