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Жительница Херсона сорвала позитивный репортаж Sky News из города

Мир

Журналисты британского телеканала Sky News сняли репортаж о жизни в Херсоне через месяц после оставления его российскими военными и захода туда вооружённых сил Украины (ВСУ).

Показали, в частности, и очереди за гуманитарной помощью. Репортёры попросили ответить на вопрос, когда была лучше жизнь: сейчас или при России. Ответ, вероятно, ожидался позитивный, однако что-то пошло не так.

Одна из женщин заявила на камеру, что жить стало хуже, заметив, что помощь дают, но не всем.

Судя по сюжету, на руки выдают по буханке хлеба и по две банки разных консервов, мясных или овощных.

Автор репортажа заявила, что атмосфера в городе резко отличается от той, что была месяц назад, когда некоторые жители, оставшиеся в Херсоне, радовались отступлению российских войск.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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