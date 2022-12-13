Журналисты британского телеканала Sky News сняли репортаж о жизни в Херсоне через месяц после оставления его российскими военными и захода туда вооружённых сил Украины (ВСУ).
Показали, в частности, и очереди за гуманитарной помощью. Репортёры попросили ответить на вопрос, когда была лучше жизнь: сейчас или при России. Ответ, вероятно, ожидался позитивный, однако что-то пошло не так.
Одна из женщин заявила на камеру, что жить стало хуже, заметив, что помощь дают, но не всем.
Судя по сюжету, на руки выдают по буханке хлеба и по две банки разных консервов, мясных или овощных.
Автор репортажа заявила, что атмосфера в городе резко отличается от той, что была месяц назад, когда некоторые жители, оставшиеся в Херсоне, радовались отступлению российских войск.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.