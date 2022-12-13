Страны коллективного Запада продолжают накачивать Украину оружием, повышая уровень своего вмешательства в конфликт. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.
Он подчеркнул, что польский спецназ уже активно участвует в боевых действиях против российской армии. Не исключено, что на территории Украины присутствуют британские силовики и американские солдаты, которые управляют вооружениями США, отметил эксперт.
"Степень участия НАТО будет всё время повышаться, и в какой-то момент это может перейти к прямому противостоянию", — заявил Шурыгин в эфире радио "КП".
Эксперт убеждён, что Запад начнёт поставлять на Украину тяжёлое бронетанковое вооружение, в том числе танки "Абрамс" и "Леопард".
"Конфликт с НАТО — это уже неизбежно ворота в большую ракетно-ядерную войну. Но если для них стоит вопрос, что ни в коем случае Украина не должна проиграть, то ответ России будет ракетно-ядерный. Посмотрим тогда, что останется от Лондона, Парижа, Брюсселя и Столтенберга", — констатировал Шурыгин.
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