Шурыгин заявил, что на Украину уже зашёл спецназ НАТО: скоро пойдут танки

Страны коллективного Запада продолжают накачивать Украину оружием, повышая уровень своего вмешательства в конфликт. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он подчеркнул, что польский спецназ уже активно участвует в боевых действиях против российской армии. Не исключено, что на территории Украины присутствуют британские силовики и американские солдаты, которые управляют вооружениями США, отметил эксперт.

"Степень участия НАТО будет всё время повышаться, и в какой-то момент это может перейти к прямому противостоянию", — заявил Шурыгин в эфире радио "КП".

Эксперт убеждён, что Запад начнёт поставлять на Украину тяжёлое бронетанковое вооружение, в том числе танки "Абрамс" и "Леопард".

"Конфликт с НАТО — это уже неизбежно ворота в большую ракетно-ядерную войну. Но если для них стоит вопрос, что ни в коем случае Украина не должна проиграть, то ответ России будет ракетно-ядерный. Посмотрим тогда, что останется от Лондона, Парижа, Брюсселя и Столтенберга", — констатировал Шурыгин.