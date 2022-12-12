Депутат Новиков: Земан оказался на стороне провокаторов большой войны в Европе

На разных этапах своей государственной деятельности президент Чехии Милош Земан выступал за адекватные отношения с Москвой и считал Россию частью европейского мира. Из-за этого лидеры многих стран Европы называли его "пророссийским политиком".

Однако теперь Земан решил высказаться против спецоперации на Украине, чтобы доказать свою верность так называемому общеевропейскому подходу. Об этом заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя Pravda.Ru изменение отношения Земана к президенту России Владимиру Путину.

Новиков подчеркнул, что Милош Земан осознанно оставляет "за скобками" тот факт, что действия российской армии на Украине стали ответом на расширение границ НАТО на восток. Чешский президент прекрасно понимает, что такое нацизм, но будто бы не признаёт его существование на территории Незалежной, указал депутат.

"Земан вынужден прогибаться под общеевропейские подходы и тем самым оказывается на стороне тех, кто провоцируют войну в центре Европы", — сделал вывод Новиков.

Ранее чешский президент Земан признал, что составил ошибочное мнение о Путине.

"Хотя меня некоторые и называют российским агентом, я считаю, что мы должны быть солидарными с Украиной", — заявил он.