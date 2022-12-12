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Президент Чехии Милош Земан признал, что имел неверное мнение о Владимире Путине

Мир

Чешская Республика поддерживает поставки вооружения для нужд ВСУ в зону спецоперации. Президент страны Милош Земан высказался в эфире "Чешского радио", заявив, что поменял своё мнение по поводу главы России Владимира Путина.

Ранее Земан видел в лидере РФ лишь политика, который печётся об интересах своей страны. Теперь он изменил своё впечатление на позитивное.

"Я видел в нём политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов Российской Федерации", — сказал Земан.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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