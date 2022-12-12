Чешская Республика поддерживает поставки вооружения для нужд ВСУ в зону спецоперации. Президент страны Милош Земан высказался в эфире "Чешского радио", заявив, что поменял своё мнение по поводу главы России Владимира Путина.
Ранее Земан видел в лидере РФ лишь политика, который печётся об интересах своей страны. Теперь он изменил своё впечатление на позитивное.
"Я видел в нём политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов Российской Федерации", — сказал Земан.
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