Президент Чехии Милош Земан признал, что имел неверное мнение о Владимире Путине

Чешская Республика поддерживает поставки вооружения для нужд ВСУ в зону спецоперации. Президент страны Милош Земан высказался в эфире "Чешского радио", заявив, что поменял своё мнение по поводу главы России Владимира Путина.

Ранее Земан видел в лидере РФ лишь политика, который печётся об интересах своей страны. Теперь он изменил своё впечатление на позитивное.

"Я видел в нём политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов Российской Федерации", — сказал Земан.