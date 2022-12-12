Политолог Бальбек: Польша готова на всё, лишь бы у РФ были проблемы

Политолог Руслан Бальбек оценил заявление, сделанное Польским институтом международных отношений (PISM), представители которого предложили членам ЕС и НАТО объединить усилия, чтобы вместе "противостоять угрозам России" в интернет-пространстве.

Эксперт сравнил этот призыв и ему подобные с "ручейками в большой реке", отметив, что главная цель Варшавы и других членов НАТО — это борьба с самим существованием России в принципе.

"Думаю, что основной план, который прорабатывают союзники по НАТО — это противодействие самому существованию России, а всё остальное — это лишь ручейки в большой реке", — сказал Бальбек в разговоре с RT.

А лидерами в плане антироссийской активности политолог назвал Польшу и страны Балтии, которые рады любому удобному случаю, который поможет доставить Москве проблемы.

"Польша усерднее всех старается уколоть нашу страну и готова принять участие в любом мероприятии, лишь бы России доставить неприятности", — добавил Бальбек.

До этого Варшава обратилась к ЕС и НАТО с предложением по разработке совместных действий для отражения "киберугроз со стороны РФ".