Бальбек о заявлении Моравецкого: планы уничтожить "Русский мир" не новы

По словам политолога Руслана Бальбека, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий своим призывом к уничтожению "Русского мира" не сказал ничего нового, Запад и так уже давным-давно пытается вести подобную политику.

"Ничего нового польский премьер не сказал. Уничтожить русский мир Запад пытается уже в течение тысячи лет. Единственная угроза, которую мы для них представляем, — это наше нежелание упасть на колени и признать себя вассалом западных политиков", — сказал Бальбек в беседе с RT.

По словам Бальбека, Моравецкий, встретив противодействие, когда-нибудь в будущем напишет мемуары, в которых в красках расскажет, что его борьбе с "Русским миром" помешало неудачное стечение обстоятельств.

Ранее польский премьер заявил о необходимости полностью ликвидировать "чудовищную новую идеологию" русского мира, не поскупившись на эпитеты. По словам Моравецкого, всё, что имеет русское происхождение, подобно "раковой опухоли" и угрожает безопасности всей Европы.