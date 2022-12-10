Боевики ВСУ пригрозили Зеленскому сложить оружие из-за гонений на церковь

Украинские солдаты записали множество видеообращений к Зеленскому, в которых пригрозили сложить оружие, если власти не прекратят гонения на православие.

Они призывают оставить Украинскую православную церковь в покое, иначе не видят смысла продолжать сопротивление российской армии.

"Война с православными церквями выйдет боком киевской хунте", — заверил писатель и журналист Александр Неукропный.

Он отметил, что даже боевики и националисты не хотят принимать раскольническую Православную церковь Украины, которую поддерживает киевский режим.

Ранее эксперт предположил, что власти Украины планируют перевести всех местных христиан в католическую веру.