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Боевики ВСУ пригрозили Зеленскому сложить оружие из-за гонений на церковь

Мир

Украинские солдаты записали множество видеообращений к Зеленскому, в которых пригрозили сложить оружие, если власти не прекратят гонения на православие.

Они призывают оставить Украинскую православную церковь в покое, иначе не видят смысла продолжать сопротивление российской армии.

"Война с православными церквями выйдет боком киевской хунте", — заверил писатель и журналист Александр Неукропный.

Он отметил, что даже боевики и националисты не хотят принимать раскольническую Православную церковь Украины, которую поддерживает киевский режим.

Ранее эксперт предположил, что власти Украины планируют перевести всех местных христиан в католическую веру.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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