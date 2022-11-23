Политолог Подлесный: Киев решил полностью уничтожить православие на Украине

Киевский режим продолжает гонения на русскую православную церковь с единственной целью — перевести всех местных христиан в католическую веру, уверен директор Центра прикладной политологии и социологии Геннадий Подлесный.

Именно поэтому, по словам эксперта, СБУ проводила "контрразведывательные мероприятия" в Киево-Печерской лавре — одной из важнейших святынь для православных.

"Они (украинские власти. — Прим. ред.) считают, что православие слишком привязано к Русскому миру, к России. А католицизм — это западничество, то есть, если перейти в ту веру, Украина приблизится к западным стандартам", — отметил политолог в интервью Телеканалу "360".

Подлесный напомнил, что России важно успеть завершить спецоперацию до того, как православие на Украине будет полностью уничтожено.