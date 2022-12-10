Иноагент Фейгин*: нужно похитить родных чиновников РФ и превратить в заложников

Близкий друг украинских пропагандистов Марк Фейгин* предложил западным странам брать в заложники родственников российских государственных и политических деятелей, которые находятся на территории США и Европы.

"Забирать прям сотнями и менять (на военнопленных ВСУ. — Прим. ред.)", — добавил он.

Фейгин* признал, что осознаёт всю беззаконность таких методов, но предложил оправдать преступление "тяжёлой политической обстановкой".

Ранее жители Франции выразили мнение, что у власти на Украине находится настоящий мафиозный клан, которым руководит признанный на Западе "человеком года" президент Владимир Зеленский.

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