Близкий друг украинских пропагандистов Марк Фейгин* предложил западным странам брать в заложники родственников российских государственных и политических деятелей, которые находятся на территории США и Европы.
"Забирать прям сотнями и менять (на военнопленных ВСУ. — Прим. ред.)", — добавил он.
Фейгин* признал, что осознаёт всю беззаконность таких методов, но предложил оправдать преступление "тяжёлой политической обстановкой".
Ранее жители Франции выразили мнение, что у власти на Украине находится настоящий мафиозный клан, которым руководит признанный на Западе "человеком года" президент Владимир Зеленский.
* - включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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