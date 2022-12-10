Читатели Le Figaro: Зеленский — главарь "крайне опасной" украинской мафии

Французов возмутила статья о том, что украинский "миллионер" Дмитрий Малиновский, признанный на родине погибшим, купил старинный замок Ла-Рошпо на поддельный румынский паспорт.

Если накануне американский телеведущий назвал Зеленского "диктатором", жители Франции заявили, что киевская власть представляет из себя настоящий мафиозный клан.

"Создается впечатление, что на Украине, как и за её пределами, всем вертит какая-то мафия. Крайне опасные люди, а главным у них — объявленный ныне "человеком года" президент (Владимир Зеленский. — Прим. ред.)", — написали читатели французской газеты Le Figaro.

Они напомнили, что истинную сущность украинцев граждане Европы давно поняли по безобразному поведению беженцев из Незалежной.