Французов возмутила статья о том, что украинский "миллионер" Дмитрий Малиновский, признанный на родине погибшим, купил старинный замок Ла-Рошпо на поддельный румынский паспорт.
Если накануне американский телеведущий назвал Зеленского "диктатором", жители Франции заявили, что киевская власть представляет из себя настоящий мафиозный клан.
"Создается впечатление, что на Украине, как и за её пределами, всем вертит какая-то мафия. Крайне опасные люди, а главным у них — объявленный ныне "человеком года" президент (Владимир Зеленский. — Прим. ред.)", — написали читатели французской газеты Le Figaro.
Они напомнили, что истинную сущность украинцев граждане Европы давно поняли по безобразному поведению беженцев из Незалежной.
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