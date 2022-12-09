России следовало начать раньше действовать на Украине, а не ждать в надежде решить проблемы миром в рамках Минских договорённостей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции после визита в Киргизию.
Глава государства признал, что Россия в отношении Украины "поздно сориентировалась".
"Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше все это надо было начинать. Просто мы рассчитывали на то, что сможем договориться в рамках минских мирных соглашений. Но что ж на это скажешь", — сказал Путин.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала Минские договорённости "попыткой дать Киеву время, чтобы усилиться". По словам Путина, эти слова Меркель только подтверждают, что Москва поступила верно, начав спецоперацию на Украине.
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