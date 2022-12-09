Депутат Милонов: глобальные элиты планируют сменить этнический состав Украины

Украинская политика геноцида против русского населения используется Вашингтоном в своих внешнеполитических целях. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН.

Политик раскритиковал деятельность Организации Объединенных Наций, которая стала орудием США. Он заявил, что Белый дом использует против России собственное глобальное влияние.

Народный избранник обратил внимание на замыслы глобальных западных элит, добавив, что они касаются постсоветского пространства.

По его мнению, главная задача нынешних операторов Украины — полностью уничтожить русскоязычное население страны, оставив лишь малую часть украиноязычных "вырожденцев". А затем заселить эти территории теми, кто, с точки зрения представителей золотого миллиарда, имеет полное право на продолжение жизни, заключил депутат.