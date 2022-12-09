Член Конгресса Соединённых Штатов Джейми Раскин заявил, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую вчера обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута, необходимо арестовать за то, что она в русской колонии шила форму для армии РФ.
По словам политика, такая практика для российского государства обычная, но она не приемлема для США.
"Это помощь преступному режиму Путина", — подчеркнул Раскин.
Отмечается, что юристы конгрессмена уже подготавливают документы для обращения в суд.
Ранее Грайнер заявила, что ещё вернётся в Россию.
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