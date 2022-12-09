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Раскин: Грайнер нужно арестовать за помощь армии РФ

Мир

Член Конгресса Соединённых Штатов Джейми Раскин заявил, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую вчера обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута, необходимо арестовать за то, что она в русской колонии шила форму для армии РФ.

По словам политика, такая практика для российского государства обычная, но она не приемлема для США.

"Это помощь преступному режиму Путина", — подчеркнул Раскин.

Отмечается, что юристы конгрессмена уже подготавливают документы для обращения в суд.

Ранее Грайнер заявила, что ещё вернётся в Россию.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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