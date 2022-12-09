Noizz.pl: Польша тайно готовит мобилизацию 200 тыс. поляков к 2023 году

Рядовой IT-специалист из Польши Михаил без военного опыта получил повестку на военные учения. Единственный контакт мужчины с армией состоялся, когда ему исполнилось 18 лет, во время так называемой военной квалификации.

Когда он явился на призывной пункт после получения повестки, никто даже не осмотрел его, чтобы проверить, годен ли он к службе вообще. Об этом сообщает портал Noizz.pl.

"В период с 2009 по 2012 год не было призвано ни одного резервиста, в результате чего в польской армии нет военнослужащих в самой молодой возрастной группе 21-30 лет. Подобные призывы могут получить до 200 тысяч поляков по всей стране", — отмечается в материале.

По словам IT-специалиста, он не проходил никаких медицинских или психологических тестов. Однако ему присвоили категорию "А" и дали подписать документ о назначении на месячные учения, которые завершатся принятием военной присяги. Он подчеркивает, что никогда не был добровольцем и не выражал желания нести военную службу в какой бы то ни было форме.

Проект постановления Министерства обороны Польши предусматривает, что в 2023 году на обязательные учения могут быть призваны до 200 тысяч человек. Уклонение или неявка в воинскую часть в указанный срок наказывается штрафом или даже тюремным заключением.