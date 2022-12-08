Песков оценил присуждение Зеленскому звания человек года по версии журнала Time

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал объявление президента Украины Владимира Зеленского человеком года по версии журнала Time.

"У журнала Time есть свои критерии, с ними можно соглашаться или не соглашаться — это редакционная линия издания. В данном случае мы видим, что редакционная линия издания не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный антироссийский и оголтело русофобский характер", — сказал Песков.

Ранее американский журнал Time провозгласил человеком 2022 года Зеленского и "дух Украины". В статье отмечается, что украинский лидер изменился и возмужал после начала военного конфликта на Украине.