Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал объявление президента Украины Владимира Зеленского человеком года по версии журнала Time.
"У журнала Time есть свои критерии, с ними можно соглашаться или не соглашаться — это редакционная линия издания. В данном случае мы видим, что редакционная линия издания не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный антироссийский и оголтело русофобский характер", — сказал Песков.
Ранее американский журнал Time провозгласил человеком 2022 года Зеленского и "дух Украины". В статье отмечается, что украинский лидер изменился и возмужал после начала военного конфликта на Украине.
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