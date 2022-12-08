Песков: спецоперация на Украине может закончиться завтра при желании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил что глава киевского режима Владимир Зеленский знает, когда завершится конфликт на Украине.

"Здесь можно рассуждать до посинения. Это может закончиться завтра при желании", — заявил пресс-секретарь.