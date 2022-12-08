Захарова: США будут подогревать боевые действия на Украине до 2025 года

В планах США — затянуть украинский конфликт ещё на несколько лет, как минимум до завершения 2025 года. Об этом можно судить по американским документам, из которых Белый дом не делает никакого секрета. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вашингтон планирует подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года — это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают", — заявила Захарова во время брифинга 8 декабря.

Представитель ведомства обратила внимание, что США уже предвкушают продолжение "коррупционного марафона" между Белым домом и Киевом. Захарова напомнила, что сюда хорошо вписывается предложение американского лидера Джо Байдена о выделении Киеву дополнительной финансовой помощи на сумму 37 миллиардов долларов, которую должен одобрить Конгресс при обсуждении бюджета на 2023 год.

Захарова выразила уверенность, что большая часть этих средств будет потрачена на военные нужды ВСУ, а остальное тихо и спокойно "осядет" в частных фондах и различных банках.

"В ту же логику вписывается заключенный в конце ноября и рассчитанный на 3 года контракт американских властей с компанией Raytheon на 1,2 миллиарда долларов на закупку для Киева систем ПВО", — добавила Захарова.

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