Путин: только Россия могла стать для Украины гарантом её территорий

Россия — единственная, кто мог бы стать истинным гарантом территорий Украины в теперешних её границах. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Лидер государства добавил, что последствия этого станут делом будущего руководства Украины, потому что те, кто находится у власти сегодня, ничего в этом не смыслят.

"Единственным настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия. Но это уже дело самих украинских политиков, будущих конечно, нынешние политики, по-моему, вообще мало чего в этом понимают, не думают об этом, хотя, некоторые, как нам кажется, уже об этом начинают задумываться", — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что вооружённое противостояние в Донбассе было начато не Россией, а киевским режимом, который возглавил страну в результате государственного переворота в 2014 году.

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