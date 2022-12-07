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Политолог: ради исключения РФ из G20 США начнут выкручивать партнёрам руки

Мир

Политолог Анатолий Гагарин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал проект оборонного бюджета США и намерение американских чиновников исключить Россию из "Большой двадцатки".

Политолог: ради исключения РФ из G20 США начнут выкручивать партнёрам руки

"В планах Вашингтона нет ничего удивительного. Препятствием для лишения Москвы статуса члена группы является обязательное согласие всех стран-участниц. Американские политики, скорее всего, намерены выкручивать руки так называемым партнёрам, чтобы добиться своей цели", — отметил специалист.

По его словам, шаги Штатов отрицательно повлияют на Россию. Вашингтон попытается ухудшить репутацию и подорвать авторитет нашей страны, предупредил эксперт.

"Многое зависит от тех стран, которые могут либо поддержать инициативу американских властей, либо раскритиковать её. Желание США очернить РФ заставляет нас формировать другое международное сообщество, в которое выходят поддерживающие Москву страны. Например, 10 государств объявили о желании быть членами БРИКС", — заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует добиваться исключения РФ из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров и других институтов. Соответствующий проект оборонного бюджета согласовали в обеих палатах конгресса.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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