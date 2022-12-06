Владимир Рогов: "В Запорожье громко — цветут Герани!"

Председатель общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что сегодня ночью в Запорожье громко — цветут "Герани".

По словам Рогова, во временно оккупированном Киевом Запорожье звучат взрывы. Он отметил, что ПВО ВСУ пытается сбивать "Герани". Однако это представляет большую опасность для мирного населения города.

В конце своего сообщения Рогов заявил, что Запорожье был и будет свободным городом.